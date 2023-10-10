Ізраїль атакували терористи Хамас

10.10.2023 14:45

А ви в курсі, що Ізраїль атакували палестинські терористи Хамас. Напад підтримали і бойовики ліванської Хезболли.

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