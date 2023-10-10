Люди потрапили під завал: є загиблий

10.10.2023 20:07

Завалило на смерть! Під час демонтажу складської будівлі у Дніпрі на вулиці Кротова обвалився дах. Під завалами опинилися люди.

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