Mіські новини Новини Люди потрапили під завал: є загиблий 10.10.2023 20:07 Завалило на смерть! Під час демонтажу складської будівлі у Дніпрі на вулиці Кротова обвалився дах. Під завалами опинилися люди. Продовжити читання Уперед Співмешканці гвалтували та знімали порно з малолітніми дітьмиНазад Стратегічні відносини України та Румунії – це нова сила для всього Чорноморського регіону – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Стратегічні відносини України та Румунії – це нова сила для всього Чорноморського регіону – звернення Президента Володимира Зеленського 10.10.2023 21:15 Mіські новини Новини Співмешканці гвалтували та знімали порно з малолітніми дітьми 10.10.2023 19:39 Mіські новини Новини Окупанти обстріляли приватний сектор Нікополя. Люди цілі 10.10.2023 18:28 Mіські новини Новини Підірвали жінку гранатою у власному дворі 10.10.2023 17:35 Новини Новини України Російський терор. Окупанти продовжують гатити по мирних 10.10.2023 17:05 Mіські новини Новини Розбещувала власних дітей 10.10.2023 16:50