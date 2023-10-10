Стратегічні відносини України та Румунії – це нова сила для всього Чорноморського регіону – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Дуже якісний візит у Румунію. Плідний.

Зустрічі із Президентом Йоханнісом, головами палат румунського парламенту, з депутатами, Прем’єр-міністром Румунії.

Чого досягнуто?

Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди – плюс, посилення ППО – плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься.

Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства.

За цим політичним формулюванням – дуже чіткий сенс. Як сказав мені Президент Йоханніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну.

Ми разом значно посилимо наш регіон. Уже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці.

Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.

Третє: уже незабаром відкриємо рух – нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.

Разом із Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС – за повної підтримки Румунії. Я вдячний за це.

В парламенті Румунії більшість – за нас.

Уряд Румунії – вже найближчими тижнями ми готуємо спільне засідання урядовців України та Румунії.

Я вдячний пану Президенту Йоганнісу, усьому румунському політичному класу та суспільству.

Наші стратегічні відносини – це нова сила для всього Чорноморського регіону.

Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку.

Я дякую всім, хто підтримує нас! Добре, що сьогодні змогли посилити нашу оборону!

Слава Україні!