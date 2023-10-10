Тероборонівцям Кам’янського передали технічну допомогу

10.10.2023 16:30

ТРО Кам’янського передали обладнання для будівництва бліндажів та евакуації техніки. Для військових придбали важливе оснащення на суму понад пів мільйона гривень.

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