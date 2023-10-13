Mіські новини Новини НАУКА проти ГЕНДЕРУ. У Дніпрі стартувало навчання у проєктній школі 13.10.2023 17:06 Вони ламають стереотипи і доводять – природничі науки та технології – підкоряються не лише хлопцям. «Techno-girls рулять»👏 Продовжити читання Уперед ЧИ ВИСТАЧИТЬ НА ТАРІЛКУ БОРЩУ? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЧИ ВИСТАЧИТЬ НА ТАРІЛКУ БОРЩУ? 13.10.2023 12:54 Mіські новини Новини Тримають себе в ТОНУСІ! Старше покоління дасть фору молодим 13.10.2023 9:45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.10.2023 13.10.2023 9:35 Новини Новини України Нагальне завдання – перевести в цифровий формат увесь облік постачання силам оборони – звернення Президента України 12.10.2023 20:47 Mіські новини Новини УДАР по МИРНИХ. В Нікополі є загиблі 12.10.2023 19:06 Новини Новини України УДАР по с. ГРОЗА. Всіх загиблих ВПІЗНАЛИ 12.10.2023 16:47