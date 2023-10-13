НАУКА проти ГЕНДЕРУ. У Дніпрі стартувало навчання у проєктній школі

13.10.2023 17:06

Вони ламають стереотипи і доводять – природничі науки та технології – підкоряються не лише хлопцям. «Techno-girls рулять»👏

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