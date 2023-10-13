КОВІД, ГРИП? Розпізнати інфекцію допомагає ВОДА

13.10.2023 18:14

Передбачують епідемії та прогнозують динаміку поширення недуг. Дніпропетровським фахівцям допомагають в цьому – стічні води. 🙄

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