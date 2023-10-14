ЯК ВИТРАТИТИ БЮДЖЕТНІ КОШТИ?

14.10.2023 18:42

А ви в курсі, як витратити бюджетні кошти? Дніпряни висловилися.

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