Коли терор розповзається, важливо, щоб світ давав однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Завершується цей тиждень, тиждень ППО для України, тиждень посилення. Перед зимою це ключовий пріоритет.

І саме час подякувати партнерам за нові рішення про підтримку. Рішення цього тижня.

Нідерланди – перемовини з Марком Рютте в Одесі, рішення про додаткові ракети для «петріотів», підтримка наших наземних операцій і морських експортних коридорів. Є й оборонний пакет, про який було оголошено на «Рамштайні». Дуже дякую!

Є пакети від Іспанії, пакети від Британії, Норвегія, Фінляндія – дякую, Німеччина. Спільний оборонний пакет Чехії та наших друзів із Данії. Дякую всім лідерам за виконання наших із ними домовленостей!

Окрім додаткових ракет для ППО, будуть і нові пускові установки – працюємо над різними видами систем. Будуть апасні частини для систем, що вже Україна використовує. Звичайно, буде й артилерія – снаряди передусім. Безпілотники. Бронетехніка. Всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно.

Перед засіданням «Рамштайну» в Брюсселі була хороша, дуже потрібна зустріч із міністром Остіном та новим очільником американських військових генералом Брауном. Чітке підтвердження підтримки України, чітка готовність разом посилювати наші дії та продовжувати тиснути на окупанта і восени, і зимою. І, до речі, Сполучені Штати на «Рамштайні» оголосили про своє співголовування в коаліції F-16 разом із Нідерландами та Данією. Важливе рішення, дуже дякую!

Відмінні переговори відбулися з урядом Бельгії. Ми вдячні за приєднання Бельгії до нашої коаліції F-16, за лідерство у використанні заморожених російських активів. Це справді потрібний крок – саме Бельгія стала першою країною, яка спрямує Україні кошти, що згенеровані російськими активами. Ми працюємо з іншими країнами ЄС, всього світу, щоб вони використовували кошти агресора саме так, як це буде справедливо, – на захист від агресії.

Окремо я хочу відзначити конференцію в Хорватії, яка відбулася цього тижня, – щодо гуманітарного розмінування. Майже третина нашої території – під небезпекою через міни, снаряди, які не розірвались. Очевидно, що потрібна глобальна підтримка очищення нашої землі від російських мін. І зараз у Хорватії були учасники конференції і саме щодо цієї проблеми понад 40 країн та міжнародних організацій. Є нові рішення про підтримку в розмінуванні. Я дякую кожній країні, яка долучилась!

У час, коли терор розповзається світом, важливо, щоб світ давав максимально однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне.

Звичайно, наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар’їнка, інші ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Дякую всім, хто тримає позиції, знищує російські війська. Кожен день цих битв – це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм. Це так важливо!

Слава вам, воїни! Слава нашому народу! І дякую всім у світі, хто нам допомагає!

Слава Україні!