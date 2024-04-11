Вибух у багатоповерхівці Кривого Рогу! Що відомо? Одна людина загинула, а семеро отримали поранення. Близько третьої ночі в Кривому Розі пролунав вибух. Попередньо, у багатоквартирному будинку стався витік газу. Зруйновані конструкції із третього по пʼятий поверхи. Спалахнула масштабна пожежа, люди опинилися під завалами. Усю ніч та ранок тривала пошукова операція. Рятувальники знайшли під завалами загиблого чоловіка. Поранення отримали семеро людей, троє нині в лікарні з різаними ранами та забоями.

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