У Кам’янському презентували проєкти, втілені за допомогою Європейського Союзу

20.11.2024 18:21

Кам’янське відвідала делегація ЄС та агенції програми розвитку ООН на чолі з посолкою Європейського Союзу в Україні. Гості ознайомилась проєктами, які були втілені у співпраці з ЄС. Візит розпочали з Офісу відновлення та розвитку Кам’янської міської громади, створеного за фінансової підтримки ЄС. Домовилися про подальшу співпрацю. Гостям також презентували роботу мобільних сервісних команд, що забезпечують мешканцям Кам’янського доступність соціальних і медичних послуг. Проєкти втілювались за допомогою ЄС. А ще показали мобільний ЦНАП та авто для соцдопомоги людям похилого віку. Машина оснащена в тому числі пральною та швейною машинами, приладдям для роботи й прибирання.

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