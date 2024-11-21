У Кам’янському перевірили роботу Пунктів незламності

21.11.2024 18:12

Начальник Кам’янської районної військової адміністрації Олег Гапіч разом із міським головою Андрієм Білоусовим перевірили роботу Пунктів незламності у місті. Ці місця створені для підтримки мешканців у складних умовах, коли доступ до електрики, тепла чи інших базових ресурсів може бути обмежений через терористичні атаки російської федерації. Пункти незламності розташовані у школах, лікарнях, територіальних центрах, у приміщені міської ради, у ЦНАПах та інших установах міста. Кожен із них обладнаний усім необхідним для комфортного перебування мешканців. У кожному пункті призначено відповідальних осіб, які готові зустріти людей в будь який час та надати допомогу

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