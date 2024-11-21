Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 21.11.2024

Оперативна інформація станом на 08.00 21.11.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась тисяча друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулось 153 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаційних ударів, скинув 138 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 92 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1380 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Журавка, Басівка, Новеньке, Біловоди, Краснопілля Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новоєгорівка, Закітне, Сіверськ, Червоне, Липівка, Торецьк, Костянтинівка, Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Кринична, Улакли, Андріївка, Лисівка Донецької області; Олексіївка, Новодарівка Запорізької області.

Дванадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Сіверськ, Часів Яр та Липівка.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

Тридцять чотири атаки, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр’ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Таку ж кількість атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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