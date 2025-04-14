12 закладів освіти у Кам’янському взяли участь у міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти”

14.04.2025 18:22
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Міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти” – одна з ключових подій у сфері освіти України. Цьогоріч вона пройшла вже вшістнадцяте і об’єднала понад 500 учасників з різних регіонів країни. На захід також приїхали педагоги з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини та Естонії, створивши платформу для обміну досвідом, інноваціями та найкращими освітніми практиками. Місто Кам’янське традиційно стало активним учасником освітньої платформи. Цьогоріч 12 шіл та дошкільних установ – представили освітній простір міста на міжнародній виставці. Їхні досягнення не залишилися без уваги – делегація Кам’янського виборола шість нагород. Серед переможців – заклад дошкільної освіти №27 “Орлятко”. Він переміг у номінації “Психосоціальне благополуччя учасників освітнього процесу”, запропонувавши проєкт – дитячий туризм.

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