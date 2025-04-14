Уже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день у Сумах тривають роботи після вчорашнього удару російської балістики – розбирають завали. Майже 40 поранених досі в лікарнях, і серед них діти, 11 людей у важкому стані, лікарі намагаються зробити все, щоб допомогти – щоб урятувати життя. Дуже важливі зараз усі прояви підтримки – кожен лідер, кожна країна, усі дипломатичні представники, які висловились, – ми всіх бачимо, чуємо. Тридцять п’ять людей були вбиті одним цим російським ударом – мої співчуття всім рідним та близьким. Сто дев’ятнадцять людей поранені. І це тільки один удар.

Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у Москві, зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко – Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя.

Зараз, після удару по Сумах, майже 50 держав і міжнародних організацій висловилися на підтримку України. Лідери країн, глави урядів, очільники дипломатичних відомств – я хочу подякувати кожному та кожній. Світ знає правду – що відбулось і хто винен. І коли війна завершиться, світ абсолютно чітко знатиме, що це сталося, бо Росію як агресора примусили до миру. Агресора, який прийшов на українську землю у 2014 році. Одинадцять років тому. І для всіх важливо, щоб це не зайняло ще роки.

Сьогодні я провів Ставку: ми продовжуємо розвиток нашої армії – формування корпусної системи. Були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту. І також сьогодні спланували нашу зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні – ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди.

Слава Україні!