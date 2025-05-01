У Кам’янському представники міської та районної влади зустрілися з переселенцями. В місті проживає понад 32 тисячі внутрішньо переміщених українців. У Центрі надання соціальних послуг людям надали всі умови для проживання. Також в Кам’янському для тих, хто потребує житло працює 9 гуртожитків та транзитне містечко. Постійно допомагає Міжнародний благодійний фонд “Карітас України”. Крім того, разом із фондом в місті готують проєкт перепрофілювання одного з колишніх дитячих садків на житло для тих, кому потрібен новий дім. Люди вимушено покинули свої домівки. Більшість втратили абсолютно все, що здобувалося роками. Тут почали життя з нуля. Кам’янське стало для багатьох новою домівкою.

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