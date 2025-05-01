ЗАЧЕПІНГ: Смертельна Розвага Серед Підлітків! Чому ризикують життям?

01.05.2025 15:27
Video thumbnail for youtube video eiczoacrwhe

Безглузді розваги, які обертаються трагедією. В Україні серед підлітків набирає популярності зачепінг. Діти ризикують життям, катаючись на дахах локомтивів, чіпляються збоку на дверях, дзеркалах або вікнах вагонів. Усе, заради екстримального селфі. Буквально місяць тому в Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички, він загорівся і загинув. В Україні ж лише від початку року зафіксовано вже 9 випадків травмування під час зачепінгу. Чому попри небезпеку молодь нехтує застереженнями і що саме стає причиною таких смертельних розваг?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-27032025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.05.2025

01.05.2025 8:07
Video thumbnail for youtube video lwejwai_azs

Треба припинити удари, припинити вбивства й після цього шукати рішення на перемовинах – звернення Президента

30.04.2025 21:26
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-27032025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 30.04.2025

30.04.2025 8:10
Video thumbnail for youtube video d_zo-umee5q

Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії – звернення Президента

29.04.2025 21:59
Video thumbnail for youtube video x3m1btepzuq

Атака “шахеда” Забрала Життя Дитини на Дніпропетровщині: Що згадують очевидці?

29.04.2025 17:36
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-27032025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 29.04.2025

29.04.2025 8:01