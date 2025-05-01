ЗАЧЕПІНГ: Смертельна Розвага Серед Підлітків! Чому ризикують життям?

Безглузді розваги, які обертаються трагедією. В Україні серед підлітків набирає популярності зачепінг. Діти ризикують життям, катаючись на дахах локомтивів, чіпляються збоку на дверях, дзеркалах або вікнах вагонів. Усе, заради екстримального селфі. Буквально місяць тому в Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички, він загорівся і загинув. В Україні ж лише від початку року зафіксовано вже 9 випадків травмування під час зачепінгу. Чому попри небезпеку молодь нехтує застереженнями і що саме стає причиною таких смертельних розваг?

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