У Кам’янському пройшла церемонія нагородження переможців та лауреатів “VIVA! Найрозумніші – 2025”

“VIVA! Найрозумніші – 2025”. Вже шостий рік поспіль церемонія нагородження збирає найуспішніших учнів Кам’янського. Цього року в змаганнях інтелектуалів взяли участь понад тисяча учнів. Найбільш талановиті школярі отримали нагороди. Щороку за результатами інтелектуальних ігор нагороджують не тільки учнів, а й тих, хто стоїть за їхніми перемогами – вчителі, наукові керівники, а також навчальні заклади, де наполегливо розвивають освітній потенціал. Справжнім флагманом інтелектуального руху вже шостий рік поспіль залишається Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. Там навчаються – 70 призерів міських олімпіад, 24 – регіональних, та 20 переможців обласного етапу конкурсу МАН. Десятеро з них уже готуються представити свої роботи на всеукраїнському рівні. Проте є чим пишатись ій іншим навчальним закладам Кам’янського.

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