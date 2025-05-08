Пам’ять Без “побєдобєсія”: Катастрофічні втрати Дніпропетровщини у Другій світовій!

08.05.2025 20:32
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“Ніколи знову” проти “Можем повторіть”. Україна і Росія – кардинально розходяться в баченні Другої світової. Заміть кремлівського “побєдобєсія”, ми робимо акцент на недопущенні трагедії такого масштабу. До Дня пам’яті перемоги над нацизмом згадуємо про катастрофічні втрати Дніпропетровщини у Другій світовій. Ми побували на місцях найзапекліших боїв, воєнних злочинів нацистів та масових поховань. Як вшановувати цю складну пам’ять?

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