У Кам’янському відкрили першу зміну дитячого літнього табору, його організували на базі осередку благодійної організації “MISSION ROCA UKRAINE”. Проєкт має надати всебічну підтримку дітям із родин військовослужбовців, а також малечі, яка вимушено покинула рідні домівки через війну і знайшла прихисток у Кам’янському. Ініціатором та організатором табору виступила благодійна організація “MISSION ROCA UKRAINE” під керівництвом Мартіна Корони. У реалізації проєкту також беруть участь громадська організація “Бджола” та “Фонд розвитку Кам’янського”, що виступили надійними партнерами у створенні комфортних умов для відпочинку дітей. До програми долучилися представники 13-ї бригади оперативного призначення Націгвардії України “Хартія”. Воїни проводитимуть з дітьми тематичні заняття з мінної безпеки та правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Програма табору передбачає п’ять змін протягом літа. Учасників чекають насичені дні з розвивальними, спортивними та розважальними іграми, заняттями з безпеки, психологічною підтримкою, а також повноцінним харчуванням.

Продовжити читання