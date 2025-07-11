Офіцер ТЦК порізав шини неповнолітнім байкерам: Гучний скандал на Дніпропетровщині!

Офіцер ТЦК порізав шини неповнолітнім байкерам. Гучний скандал у селі Преображенка на Дніпропетровщині! Відео, на якому чоловік у військовій формі з ножем шматує колеса мотоциклам, обурило соцмережі. Батьки тепер бояться випускати дітей на вулицю. А староста села навіть не приховує – особисто наказала військовому ТЦК провчити малолітніх гонщиків. Бо вони порушували спокій селян гучними вихлопами. Після чого із сільради невідомі зрізали прапор України. Чи може це бути помстою?

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