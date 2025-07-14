Неповнолітній похресник за кермом: Як зловили нетверезу учасницю реаліті-шоу? Гучний скандал у Кам’янському з “супермамою”. В машині, окрім 15-річного водія, виявили ще й малолітню доньку жінки. Після зупинки патрульними – блогерка зчинила справжній скандал, відео якого обурило соцмережі. А нашим журналістам стали відомі шокуючі подробиці про стан самого неповнолітього керманича. Що каже поліція та як після резонасного конфлікту захищається “супермама”?

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