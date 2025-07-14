Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Довгий був день сьогодні. Зустріч із генералом Келлогом – він почав візит в Україну, доволі змістовно. Ми говорили продуктивно, я вдячний Президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна – вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все – все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі. Ми говорили про це з Президентом Трампом, ми говорили з представниками Конгресу, ми працюємо на рівні наших команд – України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії – уже підготовлений санкційний закон у Конгресі. А також – щоб забезпечити європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону.

Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти – кошти, щоб руйнувати життя сусідів. Не тільки України. Але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль і щоб Росія відчула потребу шукати миру. Російські фінанси на війну треба обрізати. Зв’язки Росії з Іраном та Північною Кореєю треба обрізати. Будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати.

Я вдячний нашій команді, я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо «петріотів» для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз іще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки. Україна абсолютно готова до всіх чесних і до всіх дієвих кроків заради миру – тривалого миру, заради реальної безпеки. Саме Росія не готова. Саме Росію треба примушувати. І це відбувається.

Ми обов’язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх наших оборонних проєктів – своїх, українських, та спільних із партнерами. І це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї – це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної, української, економічної сили на забезпечення наших Сил оборони України. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. Важливо й прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях – це точно дасть змогу скоротити всі зайві витрати. І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям – усім українцям, усім українкам. Всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %.

Сьогодні я говорив із Юлею Свириденко – запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі всього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепремʼєр-міністра та міністра економіки. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації.

Сьогодні провів зустріч із міністром оборони Данії – подякував за підтримку. У нас із Данією майже зразкова співпраця – багато проєктів уже реалізовано, багато домовленостей є. Сьогодні говорили про наступні спільні кроки. І готуємось зараз до розмови з Президентом Франції – я завжди ціную бачення Емманюеля та координацію нашої політики, нашу взаємодію з Францією.

Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає нам зберігати глобальну увагу до України, до потреб нашої держави, наших людей.

Слава Україні!