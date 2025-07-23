У Дніпрі масово протестують проти скандального закону!

✊Масовий мітинг у середмісті Дніпра вже другий день поспіль! Люди протестують проти скандального закону про обмеження незалежності НАБУ та САП. Сьогодні навіть організували похорони антикорупційних органів. Тому учасники в чорному дрескоді, з вінками та відповідними гаслами. Дніпряни вимагають повернути повноваження незалежним правоохоронним інституціям. Нагадаємо, підписаний президентом скандальний закон підпорядковує Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру – генеральному прокурору. Чим суттєво обмежує їхнє виняткове право розслідувати справи топ корупціонерів.

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