У Дніпрі масово протестують проти скандального закону!

23.07.2025 21:55
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✊Масовий мітинг у середмісті Дніпра вже другий день поспіль! Люди протестують проти скандального закону про обмеження незалежності НАБУ та САП. Сьогодні навіть організували похорони антикорупційних органів. Тому учасники в чорному дрескоді, з вінками та відповідними гаслами. Дніпряни вимагають повернути повноваження незалежним правоохоронним інституціям. Нагадаємо, підписаний президентом скандальний закон підпорядковує Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру – генеральному прокурору. Чим суттєво обмежує їхнє виняткове право розслідувати справи топ корупціонерів.

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