Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.07.2025

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.