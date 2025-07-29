Атака балістичною ракетою по лікарні: трагічна ніч у Кам’янському!

29.07.2025 16:55
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Атака балістичною ракетою по лікарні: трагічна ніч у Кам’янському! Росіяни вбили молоду жінку на 7-му місяці вагітності разом з ненародженою дитиною та ще двох пацієнтів. В епіцентрі ракетного обстрілу – пологовий будинок. 22 людини поранені. 10-ть – це медичні працівники: медсестри, акушери, анастезіолог. Двоє тяжких. Одна з них – вагітна жінка. Як медики рятували пацієнтів, що розповідають очевидці та як місто оговтуєтсья від удару?

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