У Кам’янському триває другий етап будівництва меморіального комплексу на честь загиблих військових

29.07.2025 12:40
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Вшанування загиблих захисників. У Кам’янському триває другий етап будівництва Меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Вже завершили облаштування центральної алеї та паркувального майданчика. Наразі триває благоустрій третього і четвертого рядів поховань, попереду — встановлення пам’ятників, озеленення та загальне впорядкування території. Комплекс створюють, аби гідно вшанувати пам’ять загиблих захисників. Усе роблять з урахуванням побажань та пропозицій від родин полеглих. Будівництво планують завершити до 29 серпня — Дня пам’яті загиблих захисників України.

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