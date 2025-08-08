У Кам’янському перевіряють стан укриттів

08.08.2025 12:32
u-kam-yanskomu-pereviryayut-stan-ukryttiv

У Кам’янському перевіряють стан укриттів, що розташовані у закладах освіти, охорони здоров’я, та ті, що перебувають на балансі комунального підприємства “Добробут”. У місті налічується понад 400 сховищ. З них 314 – це об’єкти комунальної форми власності. За останні три з половиною роки у місті провели ремонтні роботи більш ніж у половині укриттів, що потребували оновлення. Кілька десятків – розширили. Окрім ремонтів, збудовано три укриття “з нуля”. Ще для чотирьох завершено розробку проєктно-кошторисної документації і подано для подальшого державного фінансування. У разі зауваження щодо стану захисної споруди, мешканці можуть звертатися до Єдиної диспетчерської служби Кам’янського. Кожне звернення оперативно опрацьовується. Перелік всіх укриттів розміщено на сайті Кам’янської міськради. Також мапу укриттів можна подивитися у додатку Дія в розділі “Незламність”.

