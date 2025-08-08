Як пологовий будинок оговтується від балістичного удару ворога? Усього за тиждень після жахливої атаки – там вже почали приймати пологи і народилось 8 немовлят. Бо життя не зупинити, навіть росіянам. Пологовий будинок в ніч проти 29 липня опинився в епіцентрі ракетної атаки. Тоді загинула молода вагітна жінка разом з ненародженим первістком та ще два пацієнта лікарні. І травмувалось багато медиків. Чи не бояться тепер жінки там народжувати?

