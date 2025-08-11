Триває підготовка освітніх закладів громади до початку нового навчального року

11.08.2025 19:27
У Кам’янському триває підготовка освітніх закладів громади до початку нового навчального року. На завершальній стадії будівництво нового укриття в одному Із закладів правобережжя. Це буде повноцінний підземний простір з аудиторіями та необхідною інфраструктурою. Він дозволить організувати навчання в школі в одну зміну. Також триває капітальний ремонт освітнього закладу, де старшокласники зокрема, вивчатимуть і оновлений предмет “Захист України”. У будівлі все облаштовують за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Роботи фінансують за рахунок державної субвенції та частково місцевого бюджету. Паралельно в освітніх установах впроваджують заходи з енергоефективності. Наразі вже у трьох дошкільних закладах встановили сонячні панелі та закупили додаткове обладнання, що дозволить забезпечити енергоавтономність. Окрім цього, у міських закладах освіти тривають поточні ремонти та проводять технічне оновлення.

