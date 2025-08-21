У Кам’янському розпочали капітальний ремонт тротуарів

21.08.2025 18:35
Покращують рівень безбар’єрності. У Кам’янському розпочали капітальний ремонт тротуарів. Роботи проводять в різних районах міста. Вони спрямовані на те, щоб зробити пересування зручнішим та безпечнішим для всіх пішоходів. Відновлення шляхів відбувається з урахуванням інклюзивних потреб мешканців Кам’янського. До кінця року заплановано зробити ще дванадцять тротуарів. Місцева влада каже, такі роботи проводитимуть і наступного року. В планах також великий обсяг відновлення внутрішньо-квартальних доріг по всьому Кам’янському.

