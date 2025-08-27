Медалями ПЦУ “Хрест Свободи” відзначили полеглих захисників

У Кам’янському в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ відбулася особлива церемонія – відзначили медалями полеглих Героїв. “Хрест Свободи” настоятель храму та міський голова вручили сім’ям загиблих воїнів. Так вшанували пам’ять захисників, які віддали своє життя за Україну. Це найвища церковна нагорода, якою Православна Церква вшановує військовослужбовців, капеланів та волонтерів. Її вручають за жертовне служіння задля збереження свободи та незалежності країни.

