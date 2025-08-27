Медалями ПЦУ “Хрест Свободи” відзначили полеглих захисників

27.08.2025 18:24
medalyamy-pczu-hrest-svobody-vidznachyly-poleglyh-zahysnykiv

У Кам’янському в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ відбулася особлива церемонія – відзначили медалями полеглих Героїв. “Хрест Свободи” настоятель храму та міський голова вручили сім’ям загиблих воїнів. Так вшанували пам’ять захисників, які віддали своє життя за Україну. Це найвища церковна нагорода, якою Православна Церква вшановує військовослужбовців, капеланів та волонтерів. Її вручають за жертовне служіння задля збереження свободи та незалежності країни.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 28.08.2025

28.08.2025 8:11
Video thumbnail for youtube video xn-_jyihfia

Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента

27.08.2025 20:10
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 27.08.2025

27.08.2025 8:03
Video thumbnail for youtube video 0ipovqdqfhi

Конструкція в парку Дніпра впала на дівчинку: Хто винен?

26.08.2025 21:06
Video thumbnail for youtube video k6eawsxab1o

З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити – звернення Президента

26.08.2025 19:31
Video thumbnail for youtube video uvtpwfitho4

Стратили і кинули в яму! Як вижив після катувань у полоні?

26.08.2025 17:13