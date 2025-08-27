Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України у Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України. На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули у Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України.

Сьогодні ж триває дипломатична робота наша – нашого Офісу, МЗС, РНБО – з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів – формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію. Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись.

Сьогодні в мене була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції. Які наступні кроки в санкціях потрібні – які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій іще, на жаль, працюють. Всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, ми передамо партнерам, передусім із «Групи семи». З їхнього боку є готовність посилювати санкції.

І ще одне.

Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, нашим енергетикам, комунальним службам, рятувальникам ДСНС України, нашим поліцейським – усім, хто залучений до ліквідації наслідків російських ударів. Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина – усюди наші служби реагують, усюди надають допомогу. Були влучання по енергетиці – і вчора, і в ніч на сьогодні. Швидко відновлюємо енергопостачання. Роботи ще йдуть. Я дякую кожному, хто працює заради наших людей, заради нашої держави. Дякую всім, хто захищає Україну!

Слава Україні!