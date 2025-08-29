Невідомі розтрощили могили у Кривому Розі! Що каже поліція?

29.08.2025 18:51
Video thumbnail for youtube video 1b1oi-eic9c

Невідомі розтрощили могили у Кривому Розі! Одні надгробки розгромили, а інші повалили на землю. Шокуючий інцидент на Всебратському кладовищі у Кривому Розі. Там невідомі розтрощили понад 10 могил, в тому числі дитячі. Сплюндровані пам’ятники помітив наглядач цвинтарю і одразу приголомшив заявою – найімовірніше то зробили місцеві підлітки. Навіщо ж невідомі вандали так познушалися над пам’яттю померлих та як інцидент коментують місцеві жителі та поліція?

