Невідомі розтрощили могили у Кривому Розі! Що каже поліція?

Невідомі розтрощили могили у Кривому Розі! Одні надгробки розгромили, а інші повалили на землю. Шокуючий інцидент на Всебратському кладовищі у Кривому Розі. Там невідомі розтрощили понад 10 могил, в тому числі дитячі. Сплюндровані пам’ятники помітив наглядач цвинтарю і одразу приголомшив заявою – найімовірніше то зробили місцеві підлітки. Навіщо ж невідомі вандали так познушалися над пам’яттю померлих та як інцидент коментують місцеві жителі та поліція?

Продовжити читання