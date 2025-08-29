Стипендії виконавчого комітету міської ради вручили талановитим дітям Кам’янського

29.08.2025 12:44
stypendiyi-vykonavchogo-komitetu-miskoyi-rady-vruchyly-talanovytym-dityam-kam-yanskogo

У Кам’янському підтримують талановитих дітей. Щороку відзначають їхні високі здобутки у навчанні, мистецтві, спорті та громадському житті. Стипендію дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, призначає виконавчий комітет міськради. Там наголосили, працюють аби створити для маленьких кам’янчан найкращі умови для розвитку, навчання та виховання. Протягом року діти демонстрували наполегливість, ініціативність та прагнення до знань. Міська стипендія стане для них додатковим стимулом рухатися вперед.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video 1b1oi-eic9c

Невідомі розтрощили могили у Кривому Розі! Що каже поліція?

29.08.2025 18:51
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 29.08.2025

29.08.2025 8:09
Video thumbnail for youtube video 5qjzohq6pvc

Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента

28.08.2025 20:20
naperedodni-novogo-navchalnogo-roku-v-kam-yanskomu-pereviryly-stan-sportyvnyh-kompleksiv

Напередодні нового навчального року в Кам’янському перевірили стан спортивних комплексів

28.08.2025 12:30
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 28.08.2025

28.08.2025 8:11
Video thumbnail for youtube video xn-_jyihfia

Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента

27.08.2025 20:10