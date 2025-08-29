Стипендії виконавчого комітету міської ради вручили талановитим дітям Кам’янського

У Кам’янському підтримують талановитих дітей. Щороку відзначають їхні високі здобутки у навчанні, мистецтві, спорті та громадському житті. Стипендію дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, призначає виконавчий комітет міськради. Там наголосили, працюють аби створити для маленьких кам’янчан найкращі умови для розвитку, навчання та виховання. Протягом року діти демонстрували наполегливість, ініціативність та прагнення до знань. Міська стипендія стане для них додатковим стимулом рухатися вперед.

