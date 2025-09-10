У Кам’янському активно готуються до Дня міста

10.09.2025 10:33
u-kam-yanskomu-aktyvno-gotuyutsya-do-dnya-mista

У Кам’янському готуються до Дня міста. Планують відкрити низку соціальних об’єктів. Лікарні, укриття, харчоблоки та гуртожиток для переселенців. Всі вони на завершальному етапі відновлення. Місто залучило грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Завдяки цьому у чотирьох найбільших медзакладах виконують капітальні ремонти. До Дня міста відкриють оновлений хірургічний корпус дев’ятої лікарні та сучасну поліклініку. Роботи у лікарнях №7 і №8 завершать до кінця року. Також у Кам’янському приділяють увагу освіті та безпеці дітей. У 12 навчальних закладах проведено модернізацію та збільшення площі укриттів. У двох – будують укриття з нуля. У трьох ліцеях капітально ремонтують харчоблоки. Завершується ремонт і гуртожитку. В ньому зможуть проживати понад 200 вимушених переселенців. Проєкт реалізують завдяки грантовим коштам, який покрив 80 відсотків витрат.

