Хоче пробігти марафон на протезі: Історія ветерана Дмитра!

10.09.2025 16:17
Video thumbnail for youtube video voiqtgu8rec

Хоче пробігти марафон на протезі! Дмитро – ветеран штурмової бригади Нацгвардії “Хартія”. Отримав тяжке поранення, коли відбивав другий масований наступ росіян на Харківщину. До мобілізації чоловік працював на птахофабриці “Оріль-Лідер МХП”. Після ампутації повернутися в цех вже не міг. Втім роботодавець створив для воїна нове робоче місце. Яке? Дивіться у нашому матеріалі.

