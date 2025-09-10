Хоче пробігти марафон на протезі: Історія ветерана Дмитра!

Хоче пробігти марафон на протезі! Дмитро – ветеран штурмової бригади Нацгвардії “Хартія”. Отримав тяжке поранення, коли відбивав другий масований наступ росіян на Харківщину. До мобілізації чоловік працював на птахофабриці “Оріль-Лідер МХП”. Після ампутації повернутися в цех вже не міг. Втім роботодавець створив для воїна нове робоче місце. Яке? Дивіться у нашому матеріалі.

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!

Партнерський матеріал