Як Барбі допомагає зрозуміти гендер? Найкреативніші уроки від ТОП вчительки з Дніпра!

Як Барбі допомагає зрозуміти гендер? Вчителька з Дніпра розробила власну методику та увійшла до топ-10 найкращих педагогів України. Наталія Власова веде найкреативніші уроки за мотивами фільму «Барбі» та коміксів про історію Кореї. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровщини і України сьогодні та дізнавайтесь головне про війну в Україні на 11 каналі!

