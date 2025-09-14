Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність. Коли є результат – відзначаємо результат. Росія давно могла би припинити цю війну – і ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось. І важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Звісно, деталі дуже чутливі. Але я хочу подякувати також кожній українській компанії, які забезпечують для нас цю силу. Називати компанії не будемо. Поки що. Вони й так знають, хто застосує яку зброю. Важливо, що такі компанії у нас є. Важливо, що збільшують обсяги. Важливо, що ми на рівні держави підтримуємо кожен саме такий бізнес, який зміцнює українську обороноздатність та повертає нам справедливість. Також хочу відзначити виробників наших дронів, особливо дронів-перехоплювачів – збільшуємо обсяги, і принципово, що розвиток таких дронів не зупиняється. Технологічна війна вимагає постійних змін, і я дякую всім інженерам, розробникам, кожному підприємству, всім, хто допомагає, кожному нашому волонтеру – усім, хто підтримує нашу оборону на належному технологічному рівні. Захист України – це дійсно спільне завдання. І ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує й Румунію. Звісно, у НАТО є «петріоти», інші системи та сильні винищувачі, але проти російських «шахедів» та «гербер» ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час.

Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Також значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей! Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!