У Дніпропетровській філії “Газмережі” провели урочистий захід з нагоди дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Вдень і вночі ремонтують пошкоджені мережі, аби понад 600 тисяч споживачів мали тепло й газ в оселях. Газовики Днпропетровщини залишаються на посту навіть під час обстрілів.

Аби відзначити професійне свято, газовики області влаштували урочистий захід. Його розпочали із хвилини мовчання – аби вшанувати пам’ять загиблих колег. Таких серед газовиків Дніпропетровщини нині – чотирнадцять.

А найкращих робітників відзначили почесними грамотами.

На церемонію нагородження завітав член правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» Сергій Мінін та вручив почесні відзнаки від керівника компанії Сергія Скиби. А керівник Дніпропетровської філії «Газмережі» Олег Мельник нагородив фахівців за відданість професії та бездоганний професіоналізм.

Газовики Дніпропетровщини доводять: їхня робота – це не просто професія, це – служіння людям. Завдяки їхній відданості регіон вистоює у найважчі часи.

А одразу по завершенню урочистостей газовики повернулися туди, де в них завжди є необхідність – ремонтувати пошкоджене обладнання та повертати газ в будинки споживачів.

