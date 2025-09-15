Перед зимою ми маємо виконати на 100 % кожну домовленість щодо постачання систем ППО та ракет до них – звернення Президента

15.09.2025 19:55
Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Плануємо нашу зовнішньополітичну активність на другу частину вересня – жовтень. Пріоритети очевидні: ППО та повна реалізація рішень «Рамштайну», який відбувся нещодавно, і наших домовленостей із партнерами, які у нас були у Вашингтоні та Парижі. Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений. Ми працюємо з партнерами по фінансах загалом на армію – по країнах бачимо, які партнери зроблять свій внесок. Є над чим ще попрацювати. Була сьогодні доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля – що ми маємо зробити. На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень. Предметно – з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю. Більш ніж 2 мільярди доларів уже в програмі, ще півтора мільярда оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та, відповідно, постачання. І багато залежить від партнерів – хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо «петріотів» – це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів. Ми дали партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні – і наші дрони дійсно доводять свою ефективність, – але також ми готуємо розбудову промислових комплексів на території партнерів. Це наші спільні з ними виробництва. Вперше в історії Україна матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами. Данія – один із лідерів, але є також проєкти, які ми готуємо в інших країнах Північної Європи. Триває також робота з нашими балтійськими друзями і з країнами Західної Європи. І це, зокрема, Нідерланди, це Німеччина, це Британія. Ми розраховуємо ще й на розширення цієї лінійки співпраці, і я дякую всім партнерам, хто працює не просто в режимі «сьогодні на завтра», але й на перспективу. Це все багатолітні партнерства. Ми всі бачимо, що Росія не збирається скорочувати свою військову машину, не хоче її зупиняти, будує подальші агресивні плани. Тільки сильний і спільний потенціал Європи – у союзі з Америкою, з іншими партнерами нашого континенту – може бути надійним захистом. Плануємо також активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, і важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз – за тиждень до Генеральної Асамблеї – Президент Трамп буде у Європі. Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані та справді досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати. І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції й тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати. Я хочу подякувати партнерам, які на сильних позиціях, які реагують, а не чекають. Діяти треба. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім нашим людям!

Слава Україні!

