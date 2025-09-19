У гімназії №12 в Кам’янському з нуля побудували нове укриття

19.09.2025 18:27
u-gimnaziyi-n12-v-kam-yanskomu-z-nulya-pobuduvaly-nove-ukryttya

Тепер навчатимуться у безпеці. У Кам’янському відкрили нове укриття у гімназії №12. Воно повністю побудоване з нуля.
Це укриття площею тисяча квадратних метрів. Виглядає як справжня підземна школа. Є навчальні кабінети, медичний пункт, кімната для харчування та відпочинку, санвузли й актова зала. Крім того, приміщення зроблено з усіма інклюзивними вимогами. В гімназії нове укриття вже назвали місцем стресостійкості. Особливо важливо почуватися в безпеці та перебувати в комфортних умовах найменшим школярам. Безпеці дітей у Кам’янському приділяється особлива увага. Лише цього року у 12 навчальних закладах проведено модернізацію та розширення укриттів. Наразі коштом державної субвенції продовжується будівництво сховищ. Попри війну місто зберегло повноцінний освітній процес і постійно опікується покращенням умов у закладах.

