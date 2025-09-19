Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Багато сьогодні речей. Були доповіді військових, Головкома. Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку – район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути, наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави – кожен день додає російських полонених. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні. Сімдесят дев’ята, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую, воїни! Куп’янськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції, дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія. Провів сьогодні Ставку. Головне – це виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року, також що потрібно на наступний рік і що має бути в нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили. Звісно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї тут у нас, в Україні, і виробництво разом із партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі. Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси. Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні. Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також – протитанкова зброя, деякі інші види. Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт. Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи. Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. Це обов’язково, щоб вони нам теж допомагали, щоб ми їм допомогли. Зараз саме українці, саме українські компанії, українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, і це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій. Україна не буде займатися «збройною благодійністю» й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники. Багато про це говорили наші українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії.

І ще одне, що зміцнює армію.

Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана. Затверджено також положення про роботу цієї інституції, і я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським військовим омбудсманом. Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії. Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто працює заради нашої України, всім, хто воює заради нашої держави.

Слава Україні!