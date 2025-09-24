У Кам’янському урочисто освятили храм української греко-католицької церкви

У Кам’янському освятили новий храм. Десятки священників, керівництво міста, парафіяни з різних областей – кілька сотень людей зібралися, щоб стати частиною історичного моменту. У 1996 році у Кам’янському побував патріарх-предстоятель греко-католицької церви Любомир Гузар. Він відвідав місце, де нині стоїть храм, і благословив його. За десять років парафія офіційно отримала цю земельну ділянку і там стартували будівельні роботи. Представники громади та влади разом привітали голову української греко-католицької церкви з появою нового храму. Парафія Преображення Господнього була заснована у Кам’янському тридцять років тому. На початку вона складалася лише з семи прихожан. Але за ці роки громада пройшла довгий і непростий шлях. Люди жертвували кошти, допомагали працею. Висота храму сягає 27 метрів. Його архітектурний стиль має візантійські риси, що поєднують традицію та сучасність. Особливістю є купол із контрастним забарвленням, який символізує сонячні промені, що сходять на землю. Парафія Преображення Господнього відома своєю активною благодійною діяльністю. При ній діє благодійний фонд “Карітас Кам’янське”, який багато років підтримує переселенців, багатодітні родини, ветеранів, сім’ї військових та загиблих Героїв. Це місце стало справжнім центром підтримки та єдності для громади.

