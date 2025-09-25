Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 25.09.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 25.09.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1310-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Шипувате Харківської області; Добропілля, Костянтинівка, Слов’янськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, чотири засоби ППО, літак, 415 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!