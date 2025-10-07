У Німеччині підписали договір про співпрацю між Кам’янським та Вупперталем

07.10.2025
У Німеччині урочисто підписали Договору про співпрацю між Кам’янським та містом Вупперталем. Документ стосується розвитку громад та розширення європейської співпраці. На підписані були присутні депутати Бундестагу, керівництво міста та депутати Вупперталя та інших почесних громадян. Нове партнерство передбачає, зокрема, налагодження постійного муніципального обміну, реалізацію спільних проєктів, підтримку розвитку громадянського суспільства та поліпшення умов життя у Кам’янському. Очікується, що договір закріпить дружні та партнерські відносини між містами й стане основою для налагодженої та плідної співпраці. Для Кам’янського це вагомий крок у зміцненні міжнародних зв’язків та відкриття можливостей для нових спільних проєктів.

