Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.10.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 07.10.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1322-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краснопілля Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка Донецька область; Запоріжжя, Розумівка, Новояковлівка, Степове Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1020 осіб. Сили оборони України також знешкодили три танки, шість бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо!