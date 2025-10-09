Хвора на рак допомагає ЗСУ! Чому ця жінка не втрачає надії навіть у найважчі часи?

09.10.2025 15:40
Video thumbnail for youtube video 02ok0po1mso

Хвора на рак допомагає ЗСУ! В одній руці – гачок для в’язання, в іншій – пігулки для хіміотерапії. Чому ця жінка не втрачає надії навіть у найважчі часи? Історія незламної жінки. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

