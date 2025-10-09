Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 09.10.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 09.10.2025 щодо російського вторгнення Слава Україні!

Розпочалася 1324 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Вірівка Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіабомби та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку противник десять разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили сорок ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 328 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!