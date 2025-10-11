Як 12-річний школяр із Дніпра потрапив до Національного реєстру рекордів України?

11.10.2025 16:45
Йому лише 12, а він уже рекордсмен. Школяр із Дніпра потрапив до Національного реєстру рекордів України. Скільки разів юний силач підняв восьмикілограмові гирі за одну хвилину та чому досягнення могло й не бути? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

