Скандал на Дніпропетровщині: Переселенців виганяють з прихистку?

Скандал на Дніпропетровщині. Біженці, які виїхали з Донеччини та Луганщини, заявляють – їх примусово намагаються виселити з прихистку. У сільраді ж кажуть – пропонують розселення. Невже переселенців виганяють з прихистку? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!