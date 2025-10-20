Скандал на Дніпропетровщині: Переселенців виганяють з прихистку?

20.10.2025 17:18
Video thumbnail for youtube video vz-5cqtc3zg

Скандал на Дніпропетровщині. Біженці, які виїхали з Донеччини та Луганщини, заявляють – їх примусово намагаються виселити з прихистку. У сільраді ж кажуть – пропонують розселення. Невже переселенців виганяють з прихистку? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

